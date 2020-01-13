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أردوغان: المحادثات في موسكو تسير على نحو إيجابي

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:05 م
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رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
الفجر
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المحادثات بين الوفود التركية والروسية والليبية في موسكو تسير على نحو إيجابي.


وأوضح أردوغان أنه تناول مع رئيس الوزراء الإيطالي الملف الليبي، متمنيا أن يستمر وقف إطلاق النار في ليبيا.


وأعلن الرئيس التركي، أنه سيحضر قمة برلين بشأن ليبيا في 19 يناير الجاري، إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي.


وأضاف أنه جرى البحث أيضا في الملف السوري، ووقف إطلاق النار في إدلب.


بدوره، قال كونتي إننا "متفقون مع تركيا على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا، وأهدافنا مشتركة، ونريد وقف إطلاق دائم وليس مؤقت".


ولفت كونتي إلى أن إيطاليا "تسعى للوصول إلى حل دائم، وأي خطوة تتخذها أطراف النزاع ستحدد مستقبل بلادهم".


واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي أن مؤتمر برلين سيمثل نقطة تحول بشأن الأزمة الليبية وإنهاء النزاع المسلح، معربا عن رغبته في أن "نكون جزءا من الحل في ليبيا وقضايا المنطقة".

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