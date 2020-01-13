تعطل خدمات التوثيق بمكاتب الشهر العقاري

عانى المواطنون اليوم الاثنين من توقف العمل والبطأ الشديد بمعظم مكاتب الشهر العقاري بسبب سقوط الشبكة المستمر منذ الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم وحتى اغلاق المكاتب فى الرابعة مساء اليوم.





وقال الموظف المسئول بأحدى المكاتب للمواطنين، إن الشبكة "واقعة" من الصباح الباكر ولم تصدر المكاتب أية أوراق اليوم إلا فيما ندر- على حد قوله- والوزير يعلم بالعطل.





وأوضح الموثق - وهو ما يطلق على الموظف بالشهر - أن السبب هو تعطل الشبكة الرئيسية التى تربط المكاتب ببعضها والتى يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بالقرية الذكية وهو ما أوقف خدمات التوثيق اليوم