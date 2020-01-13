محافظ أسوان يتفقد مركز العمليات والأزمات بالديوان العام

أثناء تفقده لمركز العمليات والأزمات بديوان عام المحافظة أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالإرتقاء بمستوى آداء المركز للتفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى الجماهيرية من المواطنين على مدار الـ 24 ساعة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية والتكنولوجية سواء بالدعم بأجهزة ومعدات وشبكة لاسلكى متطورة للمساهمة فى الإنذار المبكر، مع توفير الكوادر البشرية المدربة على التعامل مع البلاغات بأسلوب راقى وبواسطة أكثر من خط ساخن مرتبط بالجهات المسئولة عن التدخل السريع لمواجهة أى أحداث طارئة.



وخلال تفقده أيضًا لغرفة الفيديو كونفرانس والمتصلة بمجلس الوزراء بمرافقة اللواء حازم عزت السكرتير العام والعميد خالد أبو النيل مدير مركز العمليات والذى إستعرض المهام والتكليفات مع متطلبات التطوير



وقد تابع محافظ أسوان مختلف الشوارع والطرق والميدان والأسواق داخل المدينة على شاشات العرض من خلال 72 كاميرا ثابتة والتى تستهدف الأحداث وحركة الحياه اليومية مع مراقبة الأهداف الحيوية والمنشآت العامة للعمل على تأمينها وسرعة التعامل مع الأزمات ومنها مشاكل شبكات المرافق من مياه وصرف صحى وغيرها



وشدد اللواء أشرف عطية بأنه لن يكون هناك تهاون أو تقصير مع أى بلاغ أو شكوى يتسبب فى حدوث تداعيات أو خسائر حيث سيكون العقاب فورى وحازم للموظفين المختصين فى حالة عدم وجود أسباب منطقية للتأخير فى التعامل مع البلاغ الوارد، وبالتوازى يتم تخصيص سيارة تعمل فى أى وقت مع مجموعة سيطرة متقدمة من العاملين بالمركز لدفعها نحو موقع الحدث بهدف متابعة الجهات المعنية بالحدث وإستدعاء كل من له صلة لو تطلب الأمر.



وفى نفس السياق وأثناء زيارته لمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) وبعد استماعه لشرح عن آلية العمل والمهام من المهندس وليد البلبوشى مدير المركز وجه محافظ أسوان إلى إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية كبيرة بما يوازى 20% من قيمة المشروع المنفذ على أى جهة لا يلتزم المقاول القائم بالأعمال بإخطار المركز بشكل مسبق من أجل تحديد مسارات الأعمال المنفذة بما يتوازى مع شبكات المرافق الموجودة تحت الأرض حتى لا يحدث أى كسورات لخطوط أو قطع لكابلات كهرباء واتصالات.



وكلف بتحديث أسلوب عرض الخرائط لتشمل تعريف لمختلف المواقع والمنشآت الخدمية مع وضع مفتاح لنوعية كل مرافق تحت الأرض.