قياس يعلن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي 1441 للجنسين(ذكور/إناث) عبر رابط موقع qiyas اعرف مدة الاختبار

أعلن المركز الوطني للقياس qiyas عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي 1441 لجميع الطلاب والطالبات من الجنسين (ذكور/إناث) " الاختبار الورقي الفترة الاولى للذكور" ، وذلك في إطار الموعد المحدد من قِبل مركز قياس.





ويعد اختبار التحصيل الدراسي هو مرحلة اختبار تهدف لقياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم العلمي من المرحلة الثانوية، ويقدم الاختبار الورقي عادة باللغة العربية إن كان للذكور أو الإناث.





ويعتبر أهم أهداف مراحل التعليم المختلفة هو النتيجة التي يخرج بها الطلاب بانتهاء كل مرحلة دراسية بأساسيات في المواد التي يدرسها، والآن المرحلة الثانوية هي آخر مرحلة في التعليم العام فمنها يشكل الطالب حلقة وصل بين التعليم المدرسي والجامعي، وعلى إثر هذا فيلزمه أن يكون قد خرج من مراحل تعليمه بحصيلة علمية عامة تؤهله للانخراط في مسارات التعليم الجامعي وسهولة التعرف على المقررات الجامعية في التعليم العالي.





موعد تسجيل اختبار التحصيلي 1441-2020 قياس

ويلزم الطالب أو الطالبة التسجيل المبكر لدخول اختبار التحصيلي 1441-2020 قياس​، ومواعيد التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي الورقي للفترة الأولى والثانية للذكور والإناث سيكون كالتالي:-





- تسجيل الفترة الاولى للذكور تبدأ بتاريخ 2020/1/13 وتنتهي بتاريخ 2020/3/15.





- تسجيل الفترة الثانية للذكور تبدأ بتاريخ 2020/1/13 وتنتهي بتاريخ 2020/5/3.





- تسجيل الفترة الاولى للإناث تبدأ بتاريخ 2020/1/20 وتنتهي بتاريخ 2020/3/15.





- تسجيل الفترة الثانية للإناث تبدأ بتاريخ 2020/1/20 وتنتهي بتاريخ 2020/5/3.





موعد انعقاد اختبار التحصيلي 1441/2020 الفترة الأولى والثانية

وبحسب ماتم نشره عبر موقع قياس الإلكتروني الرسمي فقد تم تحديد فترتي اختبار التحصيلي "الأولى والثانية" للذكور والإناث خلال العام الجاري 1441/2020 كالآتي:-





موعد اختبار التحصيلي 1441/2020 الفترة الاولى للذكور والاناث

من تاريخ 18 ابريل الى تاريخ 22 ابريل 2020 م الموافق لـ من 25 شعبان الى 29 شعبان 1441 هـ.





موعد اختبار التحصيلي 1441/2020 الفترة الثانية للذكور والاناث

من تاريخ 13 يونيو الى تاريخ 16 يونيو 2020 م الموافق لـ من 22 شوال الى 26 شوال 1441 هـ.





طريقة توزيع درجات اختبار التحصيلي 1441-2020 قياس



- من الصف الأول الثانوي 20%.

- من الصف الثاني الثانوي 30%.

- من الصف الثالث الثانوي 50%.

مدة الاختبار التحصيلي 1441-2020 قياس يستغرق اختبار التحصيل الدراسي 3 ساعات، منها ساعة واحدة للإجراءات والتعليمات وتعبئة معلومات الطالب في ورقة الإجابة، ويتبقى للاختبار ساعتان مقسمة على (5) أقسام، لكل قسم (25) دقيقة تقريبً، وعلى الطالب أن يلتزم التزامًا دقيقًا بالوقت المخصص لحل أسئلة كل قسم.



رابط تسجيل اختبار التحصيلي 1441-2020 قياس

مباشرة في اختبار التحصيل الدراسي 1441 وفقًا لجدولة مواعيد المركز المحددة، فننشر لكم رابط التسجيل الفوري عبر مركز قياس الرسمي الالكتروني ( من هنا ). يمكنكم الآن الدخول والتسجيل





وللاطلاع أكثر على اختبارات قياس التحصيل الدراسي 1441، ننشر لكم هذا الفيديو التعريفي التالي الموضح من قبل مركز القياس والتقويم للطلاب والطالبات المقبلين على الاختبار.