صدمة كبرى لريال مدريد بعد الفوز بالسوبر الإسباني

نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في التتويج بلقب السوبر، بعدما تغلب على فريق أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 أمس الأحد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.









وتلقت جماهير الريال خبرا صادما للغاية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بالأمس.





وذكرت صحيفة ‘‘آس‘‘ الإسبانية، أن سيرجيو راموس قائد الريال بات مهددا بالغياب لمدة 15 يومًا بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها في نهائي كأس السوبر بالأمس.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن سيرجيو راموس أنهى نهائي كأس السوبر مع إصابته بالتواء في الكاحل بعد كرة مشتركة مع ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 61، حيث تم علاجه من قبل الفريق الطبي لريال مدريد بين بوادر ألم واضحة، ورغم ذلك كان راموس قادرًا على استكمال المباراة حتى نهايتها بعدما استمرت لمدة 120 دقيقة ومن ثم ركلات الترجيح.



