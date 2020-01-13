ميناء السخنة يستقبل 59 ألف طن حديد بليت

استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس السفينة BERGE ARCTIC وعلي متنها 1 59709 طن حديد بليت وذلك على رصيف البضائع الصب، وتعد هذه الحمولة أكبر حمولة سفينة صب جاف تم دخولها ميناء العين السخنة ليسجل الميناء رقما جديداً في استقبال هذه الحمولات.

وهذه السفينة بنمية الجنسية تابعة لتوكيل الشركة المصرية الأوربية للملاحة قادمة من البرازيل لصالح أكبر مصانع الحديد والصلب بالمنطقة ويبلغ طولها 292 م وعرضها 48 م وغاطسها 16.30م.

وكان ميناء السخنة قد استقبل العام الماضي SEA FORCE وتم تسجيلها أكبر حمولة صب جاف وأكبر غاطس لسفينة يتم دخولها للميناء بحمولة 157206 طن حديد بليت.

ويعد ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية ويقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس وتزداد به أنشطة سفن الحاويات والصب السائل والبضاعة العامة والتي لها النصيب الأكبر في انتاجية الميناء،وحاليا يتم تطوير الميناء وزيادة عوائده من خلال مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد، ومشروع محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني بتكلفة 10مليارات جنيه أي بنحو (560 مليون دولار)، حيث تشمل أعمال التطوير ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع والذي سيضاعف قدرة الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية سنوياً.