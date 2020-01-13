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شيخ الأزهر: لن نتردد في تقديم كل الدعم للمنظومة الصحية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر لن يتردد في تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى بجميع المحافظات، والارتقاء بمستوى شباب الأطباء، مطالبًا بأن يكون لمستشفيات وأطباء الأزهر نصيب من خطط التطوير التي تشهدها الوزارة.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بما يراه من فكر جديد بوزارة الصحة، مؤكدًا أن الإدارة المحترفة للقطاع الصحي، والقطاعات الخدمية الأخرى، هي الحل للارتقاء بالقطاعات الخدمية التي تمس حياة أغلب المواطنين.

من جهتها، وجهت وزيرة الصحة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير لوزارة الصحة والمبادرات التي تقوم بها، مؤكدة أنَّ الأولوية في المرحلة القادمة لتعليم وتدريب الأطباء في كبريات الجامعات العالمية وتطوير برامج الزمالة، لتخريج كوادر طبية عالية الكفاءة، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة، قد نجحت بالتعاون مع الأزهر ممثلا في بيت الزكاة، في علاج أكثر من 350 ألف حالة حرجة خلال عام ونصف، شملت إجراء العديد من العمليات الكبرى كالقلب المفتوح وزراعة الكبد وغيرها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على المتابعة الدورية لتلك الحالات، للتأكد من تعافيها التام.
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