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إخلاء سبيل محامٍ متهم بحيازة منشورات بضمان محل إقامته

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:44 م
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المحامي
المحامي
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة شمال بنها الكلية، بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل المحامي رمضان شعبان عبد الله، بضمان محل إقامته، في القضية المتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة له تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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