الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020

وكشفت الصفحة عن المرشحين لكافة الجوائز، وكان أبرزها ما يلي، لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد ترشح كل من كاثي باتس، ولورا ديرن وسكارليت جوهانسن وفلورنس بف ومارجو روبي.



ولجائزة أفضل موسيقى تصويرية ترشح كل من فيلم جوكر، وفيلم little women وفيلم marriage story وفيلم 1917 وفيلم stars wars: the rise of sky walker.



ولجائزة أفضل ممثل بدور مساعد ترشح كل من النجم توم هانكس وأنتوني هوبكينز وآل باتشينو وجو بيشي وبراد بت.



ولجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير ترشح كل من فيلم DCERA وفيلم HAIR LOVE وفيل KITBULL وMEMORABLE وSISTER.



ولجائزة أفضل تصميم أزياء ترشح كل من فيلم THE IRISHMAN وفيلم JOJO RABBIT وفيلم JOKER وفيلم LITTLE WOMEN وفيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD.



ولجائزة أفضل فيلم وثائقي ترشح كل من فيلم "أمريكان فاكتوري"، وفيلم "ذي كيف"، وفيلم "ذي إدج أوف ديموكراسي"، وفيلم "فور ساما"، وفيلم "هوني لاند".



ولجائزة أفضل فيلم أجنبي ترشح كل من فيلم CORPUS CHRISTI من بولندا، وفيلم HONEY LAND من مقدونيا، وفيلم LES MISRABLES من فرنسا، وفيلم PAIN AND GLORY من اسبانيا وفيلم PARASI من كوريا الجنوبية.



ولجائزة أفضل تصوير سينمائي ترشح كل من فيلم THE IRISHMAN وفيلم JOKER وفيلم THE LIGHTHOUSE وفيلم 1917 وفيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD.



ولجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة ترشح كل من فيلم HOW TO TRAIN YOUR DRAGON، وفيلم I LOST MY BOY وفيلم KLAUS وفيلم MISSING LINK وفيلم TOY STORY 4.



ولجائزة أفضل سيناريو مقتبس ترشح كل من فيلم THE IRISHMAN وفيلم JOJO RABBIT وفيلم JOKER وفيلم LITTLE WOMEN وفيلم THE TWO POPES.



ولجائزة أفضل سيناريو أصلي، ترشح كل من فيلم KNIVES OUT وفيلم MARRIAGE STORY وفيلم 1917 وفيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD، وفيلم PARASITE.



ولجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي ترشح كل من أنطونيو بانديراس وليوناردو دي كابريو، وأدم دريفر وواكين فينيكس، وجوناثان بريس.



ولجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي ترشحت كل من سينثيا إريفو وسكارليت جوهانسن وسيرشيا رونان وتشارليز ثيرون ورينيه زيلويجر.



ولجائزة أفضل مخرج ترشح كل من مارتين سكورسيزي وتود فيليبس وسام مينديز وكوينتن ترانتينو وبونج جون هو.



ولجائزة أفضل فيلم ترشح كل من فيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD وفيلم 1917 وفييلم JOKER وفيلم PARASITE وفيلم THE IRISHMAN.



وسبق أن أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر تغريدة على حسابها الخاص على موقع تويتر، أن حفل الأوسكار في دورته رقم 92 من عام 2020 الجاري، سيقام بدون مقدم أو مضيف، وذلك للعام الثاني على التوالي.



وكانت قد أقيمت فعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار عام 2019 الماضي، بدون مضيف أيضا، بعد أن قررت الأكاديمية استبعاد الممثل الكوميدي كيفين هارت بعد اختياره كمضيف، بسبب تغريدات مسيئة بتاريخ قديم كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، عن قائمة المرشحين لجوائز الدورة رقم 92 من حفل الجوائز الشهير لعام 2020 الجاري.