Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تويتر، عن قائمة المرشحين لجوائز الدورة رقم 92 من حفل الجوائز الشهير لعام 2020 الجاري.

وكشفت الصفحة عن المرشحين لكافة الجوائز، وكان أبرزها ما يلي، لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد ترشح كل من كاثي باتس، ولورا ديرن وسكارليت جوهانسن وفلورنس بف ومارجو روبي.

ولجائزة أفضل موسيقى تصويرية ترشح كل من فيلم جوكر، وفيلم little women وفيلم marriage story وفيلم 1917 وفيلم stars wars: the rise of sky walker.

ولجائزة أفضل ممثل بدور مساعد ترشح كل من النجم توم هانكس وأنتوني هوبكينز وآل باتشينو وجو بيشي وبراد بت.

ولجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير ترشح كل من فيلم DCERA وفيلم HAIR LOVE وفيل KITBULL وMEMORABLE وSISTER.

ولجائزة أفضل تصميم أزياء ترشح كل من فيلم THE IRISHMAN وفيلم JOJO RABBIT وفيلم JOKER وفيلم LITTLE WOMEN وفيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD.

ولجائزة أفضل فيلم وثائقي ترشح كل من فيلم "أمريكان فاكتوري"، وفيلم "ذي كيف"، وفيلم "ذي إدج أوف ديموكراسي"، وفيلم "فور ساما"، وفيلم "هوني لاند".

ولجائزة أفضل فيلم أجنبي ترشح كل من فيلم CORPUS CHRISTI من بولندا، وفيلم HONEY LAND من مقدونيا، وفيلم LES MISRABLES من فرنسا، وفيلم PAIN AND GLORY من اسبانيا وفيلم PARASI من كوريا الجنوبية.

ولجائزة أفضل تصوير سينمائي ترشح كل من فيلم THE IRISHMAN وفيلم JOKER وفيلم THE LIGHTHOUSE وفيلم 1917 وفيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD.

ولجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة ترشح كل من فيلم HOW TO TRAIN YOUR DRAGON، وفيلم I LOST MY BOY وفيلم KLAUS وفيلم MISSING LINK وفيلم TOY STORY 4.

ولجائزة أفضل سيناريو مقتبس ترشح كل من فيلم THE IRISHMAN وفيلم JOJO RABBIT وفيلم JOKER وفيلم LITTLE WOMEN وفيلم THE TWO POPES.

ولجائزة أفضل سيناريو أصلي، ترشح كل من فيلم KNIVES OUT وفيلم MARRIAGE STORY وفيلم 1917 وفيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD، وفيلم PARASITE.

ولجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي ترشح كل من أنطونيو بانديراس وليوناردو دي كابريو، وأدم دريفر وواكين فينيكس، وجوناثان بريس.

ولجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي ترشحت كل من سينثيا إريفو وسكارليت جوهانسن وسيرشيا رونان وتشارليز ثيرون ورينيه زيلويجر.

ولجائزة أفضل مخرج ترشح كل من مارتين سكورسيزي وتود فيليبس وسام مينديز وكوينتن ترانتينو وبونج جون هو.

ولجائزة أفضل فيلم ترشح كل من فيلم ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD وفيلم 1917 وفييلم JOKER وفيلم PARASITE وفيلم THE IRISHMAN.

وسبق أن أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، "الأوسكار"، عبر تغريدة على حسابها الخاص على موقع تويتر، أن حفل الأوسكار في دورته رقم 92 من عام 2020 الجاري، سيقام بدون مقدم أو مضيف، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وكانت قد أقيمت فعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار عام 2019 الماضي، بدون مضيف أيضا، بعد أن قررت الأكاديمية استبعاد الممثل الكوميدي كيفين هارت بعد اختياره كمضيف، بسبب تغريدات مسيئة بتاريخ قديم كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.
الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020
الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020
الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020
الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020
الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020
الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020
الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020
الأوسكار تعلن المرشحين لجوائز دورتها رقم 92 لعام 2020
Advertisements

أخبار تهمك

جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ حوالي 5 ساعات

القرار الحاسم ليس في يده.. خياران أمام بارتوميو بشأن مصير مدرب برشلونة

منذ أقل من ساعة

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان و4 أسباب أخرى.. كيف تحول ريال مدريد من النقد إلى المجد؟

منذ ساعة و نصف

أليجري يعرض خدماته على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:29 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

01:06 م

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

عاجل.. حبس مجدي عبد الغني لمدة عام

03:48 م

جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status