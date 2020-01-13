تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الشرقية

قررت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس كل من أشرف عبدالمنعم عمارة ومحمد جمال الياسرجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.



ووجهت النيابة لهما تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.