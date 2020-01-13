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المنقذ كورتوا.. شبكة "ABC" الإسبانية تكشف سبب تفوق البلجيكي في ركلات الترجيح

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:36 م
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كورتوا
كورتوا
محمد الدمتناوي
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توجّ ريال مدريد مساء أمس الأحد بالسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستضافت المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد لأول مرة.

وتنافس على هذه النسخة من بطولة السوبر الإسباني، وجود أربعة فرق، وهي ريال مدريد وفالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

حيث تمكن تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي، من التصدي لركلة جزاء توماس بارتي لاعب الأتلتي.

وكشفت شبكة "ABC" الإسبانية، أن كورتوا قد تجسس على الورقة التي كتب عليها ديجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس أسماء قائمة اللاعبين مسددي ركلات الجزاء، وشاهد اسم توماس بارتي.

وتابعت الشبكة، إلى أن كورتوا تصدى لركلة الجزاء بعدما عرف أين سيسدد من خلال سؤاله لزملائه في الفريق.

وكان كورتوا قد تدرب منفردا على ركلات الترجيح خلال تمرينات ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم، السبت المقبل 18 يناير، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الاسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.
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