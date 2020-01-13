"تعليم الغربية": امتحان ثانية ثانوي تسير بشكل طبيعي

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية، إن غرفة عمليات المديرية، لما تتلق أية شكاوى اليوم، بخصوص امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.



وأكد "حسن " في تصريح إلى "الفجر" أن الامتحانات تسير بصورة طبيعية، ولا يوجد شكاوى من أولياء الأمور، أو الطلاب من نظام الــ"تابلت" أو شكاوى أخرى، متعلقة بالامتحانات.



يذكر أن عدد طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، ٧٠ ألف طالب مقسمين على المرحلتين.