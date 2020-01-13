أوكرانيا: الدول الخمس المعنية بكارثة الطائرة ستجتمع في لندن الخميس القادم

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن الدول الخمس المعنية بكارثة الطائرة ستجتمع في العاصمة البريطانية لندن الخميس القادم، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقالت السلطات الأوكرانية، إن اجتماع لندن قد يتطرق إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران، مؤكدة أن تصريح طهران بأن الطائرة حلقت فوق موقع عسكري حساس "هراء".

وأضافت أوكرانيا، أن إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

وسقطت طائرة أوكرانية، يوم الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها في رحلة بين طهران وكييف، جراء تعرضها لصاروخ دفاع جوي، وسط استنفار في إيران حيث وقع الحادث بعد قصف شنته البلاد على مواقع بالعراق تضم قوات أمريكية، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ببغداد قبلها بأيام.

وكانت إيران قد اعترفت رسميًا أول أمس السبت بإسقاط الطائرة عن طريق "الخطأ"، وأعقب ذلك خروج مئات المتظاهرين في طهران ردد بعضهم شعارات تطالب باستقالة مسؤولين، وطال بعضها المرشد الاعلى للبلاد علي خامنئي.