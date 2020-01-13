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سكرتيرة قرينة أردوغان السابقة تفضح سياسة حزب "العدالة والتنمية"

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:31 م
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أردوغان
أردوغان
رقية جمال
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يستعرض تصريحات سما سيلكين أون، الرئيسة السابقة لسكرتارية قرينة الرئيس التركي أمينة أردوغان، أكدت خلالها أن حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، لا يليق بتركيا.

وقالت الرئيسة السابقة لسكرتارية قرينة الرئيس التركي، سما سيلكين أون، إنه بعد محاولة الانقلاب المزعوم، بدأت بعض الأشياء تسير عكس المتوقع، وبدأنا نشهد تأسيس نظام لتعيين الأوصياء، شكل ضغطًا على المنتخبين، وفي السنوات الأخيرة عندما ننظر إلى المشكلات التي شهدناها نجد أن حزب "العدالة والتنمية" لا يحل المشكلات، والمؤلم أكثر هو الوضعُ الحالي للمستمرين في مهامهم بحزب العدالة والتنمية.

وتابعت أن "هناك بعض من أصدقائنا أخبرونا أنهم لا يستطيعون الخروج من الحزب، خوفًا من أن يحل ضرر بهم، أو على من حولهم أو عائلاتهم، وهذا يدل على خطورة الوضع الذي نحن فيه، فكيف نأمل في الحصول على مساعدة من حزب العدالة والتنمية الذي أصبح نوابه عديمي الأهمية اليوم، حين تكون بجانب أحدهم ستكون مقبولًا ولو لم تكن بجانبه ستكون غير مقبول، في رأيي مواطنونا لا يستحقون هذا، جدول الأعمال هذا يؤلم أروحنا حتى اليوم، ولا يليق بتركيا".
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