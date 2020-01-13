Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تدرس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عقد جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بالنادى، من أجل معرفة سبب تجاهل بعض العناصر.


وتبحث اللجنة سر خروج ياسر إبراهيم من حسابات فايلر، والذي أصبح علامة استفهام داخل لجنة التخطيط بالأهلى، خصوصًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة عبّر عنها فى تجربته مع سموحة، كما تعاقد الأهلى معه بمبلغ كبير وصل إلى 30 مليون جنيه.

وهناك ضغوط على السويسرى رينيه فايلر، بمنح اللاعب الفرصة فى المباريات المحلية بالدورى من أجل الحكم على مستواه فى ظل وجود أخطاء ساذجة يقع بها خط الدفاع بالوقت الحالى.
Advertisements

أخبار تهمك

القرار الحاسم ليس في يده.. خياران أمام بارتوميو بشأن مصير مدرب برشلونة

منذ أقل من ساعة

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

أليجري يعرض خدماته على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان و4 أسباب أخرى.. كيف تحول ريال مدريد من النقد إلى المجد؟

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:29 م

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

01:06 م

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

03:15 م

جلسة ومكافأة...كيف فاجأ زيدان لاعبو مدريد عقب التتويج بالسوبر الإسباني؟

02:16 م

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status