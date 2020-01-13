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توقعات بتراجع نمو الطلب الصيني على الغاز في 2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:20 م
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بوابة الفجر
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أفاد مركز بحثي بمؤسسة البترول الوطنية الصينية، أكبر منتج للطاقة في البلاد، بأنه من المتوقع أن ينمو طلب الصين على الغاز الطبيعي في 2020 بأبطأ وتيرة له في أربع سنوات بسبب تعثر الاقتصاد.

ومن شأن تباطؤ نمو الطلب الصيني الضغط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية التي تعاني بالفعل من تخمة في المعروض وهبوط في الأسعار بالمعاملات الفورية.

وفي تقريره السنوي للتوقعات الذي أصدره اليوم الاثنين، توقع المركز البحثي زيادة استهلاك الغاز الطبيعي 8.6% هذا العام إلى 330 مليار متر مكعب.

وسيمثل ذلك أبطأ نمو في الطلب منذ 2016، وتتوقع مؤسسة البترول الوطنية الصينية صعود استهلاك الغاز في 2019 بنسبة 9.6% على أساس سنوي إلى 304 مليارات متر مكعب.

ومن المتوقع قدوم جزء من الواردات من روسيا بفضل خط أنابيب غاز من سيبيريا جرى تدشينه في ديسمبر.
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