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انخفاض مستويات الخلايا الليمفاوية في الدم يشير إلى زيادة خطر الموت

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:10 م
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الخلايا الليمفاوية
الخلايا الليمفاوية
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توصلت دراسة حديثة أجراها علماء دنماركيون من جامعة كوبنهاجن، إلى أن انخفاض مستويات الخلايا الليمفاوية في الدم يشير إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة، ونشرت النتائج في مجلة الجمعية الطبية الكندية .

وتتكون الخلايا اللمفاوية من مجموعة كريات الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الجسم، وهذه هي خلايا الجهاز المناعي، والتي هي العقبة الأولى أمام انتشار الأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان.

ويلاحظ ارتفاع مستوى الخلايا اللمفاوية في الدم عندما يصاب شخص ما بشيء ما ويكافح الجسم فيروس أو عدوى، وبالتالي فإن الزيادة في عدد هذه الخلايا هي بالتحديد مسألة مثيرة للقلق.

وأظهرت الدراسة أنه يجب عليك توخي الحذر ليس فقط حول المستويات المرتفعة، ولكن أيضًا في المستويات المنخفضة من الخلايا اللمفاوية، حيث إن انخفاض تركيز الخلايا اللمفاوية في الدم يمكن أن يكون إنذارًا مبكرًا بزيادة تعرض الجسم لمختلف أنواع العدوى وزيادة كبيرة في خطر الوفيات.

ويتم اكتشاف مستويات منخفضة من الخلايا الليمفاوية بسهولة خلال اختبارات الدم الروتينية ، ولكن عادة لا يتم إحالة المرضى لإجراء مزيد من الفحص لأن أهمية اللمفاويات كمؤشر للأمراض المستقبلية لم تكن معروفة.

وشملت الدراسة، التي أجريت في كوبنهاغن من عام 2003 إلى عام 2015 ، 108 135 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و 100 عامًا (متوسط ​​العمر - 68 عامًا). خلال فترة الدراسة ، توفي 10،372 شخص.

عند معالجة النتائج، تم إجراء تعديلات على العمر والجنس واستهلاك التبغ والكحول، ووزن الجسم، وكذلك بروتين البلازما التفاعلي، وعدد العدلات في الدم، والالتهابات الحديثة، ومرض السكري، وضغط الدم الانقباضي، والكوليسترول في البلازما، والدهون الثلاثية في البلازما، والتعليم، والدخل، والنشاط البدني.

وأظهرت النتائج أن خطر الوفيات من جميع الأسباب في المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الخلايا اللمفاوية كان 60 في المئة أعلى من الأشخاص الذين يعانون من مستويات طبيعية. وكانوا أكثر عرضة للوفاة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتهابات مختلفة بنسبة تتراوح بين 1.5 و 2.8 مرة.

نقل ستيج بوجيسن، رئيس قسم البحث في الدراسة بجامعة كوبنهاجن، عن الجمعية الطبية الكندية في بيان صحفي أن "المشاركين في الإصابة بمرض اللمفاويات لديهم خطر كبير في الوفاة من أي سبب ، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى للوفيات ، بما في ذلك العمر".

العلاقة بين اللمفوبيا وزيادة الوفيات ناتجة عن حقيقة أنه مع هذا المرض ، تقل مقاومة الجسم مع الأمراض التي تهدد الحياة. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لكبار السن ، حيث انخفض عدد الخلايا اللمفاوية بالفعل.

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الكلمات المفتاحية

مقاومة الأمراض كريات الدم البيضاء عدوى خطر الموت انتشار الأمراض السرطان الخلايا الليمفاوية الجهاز المناعي

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