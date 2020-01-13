رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدا أمريكيا لبحث التعاون



ويضم الوفد، البوفيسور جانج تشين، أستاذ النانو تكنولوجي بمعهد MIT، والبروفيسور أحمد غنيم، أستاذ بمعهد MIT، والأستاذ الدكتور محيي منصور، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودينا كفافي، مديرة مشروعات MIT مع هيئة "USAID".



وحضر اللقاء من جامعة المنصورة، الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد نبيل صبري، مدير مركز النانو تكنولوجي، والدكتور عزة إسماعيل، مستشارو رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد السرجاني، مدير مكتب العلاقات الدولية.





وتضمن اللقاء، بحث التعاون في مجالات المنحة الثلاثة (المشروعات البحثية، المجال التعليمي، مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة) والتي تستمر لمدة 5 سنوات.





كما تناول اللقاء، شرح الإمكانيات المخصصة لمركز الطاقة الجديدة والمتجددة بفرع الجامعة بمدينة جمصة ودمج مخرجات المنحة مع أهداف المركز.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، خلال اللقاء، رغبة الجامعة في الاستفادة من الخدمات العالمية لجامعة MIT في تبني الوسائل التعليمية الحديثة والمعتمدة على المشاريع، وعمل برامج دراسية قوية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتهيئة البنية التحتية، حتى تتوافق مع طرق التعليم الحديث.

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وفد معهد MIT الأمريكي؛ لبحث التعاون في إطار منحة هيئة المعونة الأمريكية، بالاشتراك مع جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ثلاث جامعات مصرية (عين شمس – المنصورة – أسوان) لمدة 5 سنوات.