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عاجل.. القوات الجوية تنفذ عددا من المهام القتالية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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أعادت القوات الجوية، تمركز طائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية، لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة قادر 2020 على مختلف الاتجاهات، وتنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوي، وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيويه ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود.

ونفذت، أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ.

ونفذت المنطقة الغربية العسكرية، عددًا من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وحرس الحدود، حيث تم رفع درجات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات.

وكما نفذت، العديد من المشروعات التكتيكية بجنود بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوي وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود. 

ونفذت قوات المظلات عدد من الأنشطة التدريبية تضمنت رفع درجات الاستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات، وتنفيذ إبرار جوي لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتأمين مناطق الإنزال وتحقيق التقابل مع القوات الصديقة، وكذا إسقاط عناصر قفز حر بواسطة هليكوبتر الشنوك متمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز مسترال وتكليفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ.

وتعاونت قوات حرس حدود، مع القوات الجوية في تأمين الحدود والسواحل المصرية، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة تضمنت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط وكذلك إحباط محاولات التسلل والتهريب عبر خط الحدود البرية الغربية وتشديد إجراءت التأمين على كافة الحدود البرية والساحلية.
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