19 يناير.. موعد قمة برلين حول ليبيا

تخطط السلطات الألمانية، لعقد قمة حول ليبيا تضم طرفي النزاع ودولا أخرى في برلين يوم 19 يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت، إن "التحضيرات لمؤتمر من هذا النوع جارية، ويجب أن يعقد هنا في برلين في كل الأحوال في يناير".

وأشار ستيفن سايبرت، إلى أن ألمانيا تعتزم عقد القمة ببرلين في 19 من الشهر الجاري.

ويذكر أن عشر دول على الأقل هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات، ستشارك في هذا المؤتمر.

وبحسب قناة العربية، تخشى الدول الأوروبية من تدويل النزاع الليبي وتفاقمه، خصوصاً مع وصول عسكريين أتراك إلى البلاد، وفي ظل الاشتباه بوجود مرتزقة روس فيها، إلى جانب العديد من المجموعات المسلحة، خصوصاً المتطرفة منها، مع مهربين للأسلحة والمهاجرين.

وستواكب قمة برلين زيارة تستغرق يوماً واحداً لبرلين يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان مكتب أردوغان قد أعلن عن الزيارة لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.