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الإفتاء توضح حكم صيد الأسماك بالكهرباء
الإثنين 13/يناير/2020 - 03:07 م
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رقية جمال
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قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن عملية صيد الأسماك والأحياء المائية، بطريقة الصعق الكهربائي، حرام شرعًا، سواء أكان التيار المستخدم قويًّا أم ضعيفًا؛ لِمَا فيها من إيلام الأحياء المائية وتعذيبها.
وجاء ذلك في معرض إجابتها على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وجاء ذلك في معرض إجابتها على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأضافت اللجنة، أن إيلام وتعذيب الحيوانات عند ذبحها أو صيدها، يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".
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