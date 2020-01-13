الإفتاء توضح حكم صيد الأسماك بالكهرباء

جابتها على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضافت اللجنة، أن إيلام وتعذيب الحيوانات عند ذبحها أو صيدها، يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".

