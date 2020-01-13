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أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 13-1-2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:57 م
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بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-1-2020، ويشهد سعر الذهب حالة من الانخفاض على الميتوى العالمي تزامنا مع توقيع الاتفاق التجارى بين الصين والولاايت المتحدة اليوم، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 187.19 ريال سعودى مقابل 188.55 ريال أمس.

 
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو  187.19 ريال  بما يعادل  49.90 $

سجل سعر الذهب عيار 22   نحو  171.59 ريال  بما يعادل  45.74 $

سجل سعر الذهب عيار 21   نحو 79. 163 ريال  بما يعادل  43.66 $

سجل سعر الذهب عيار 18   نحو  140.39 ريال  بما يعادل  37.42 $

سجل سعر الذهب عيار 14   نحو  109.19 ريال  بما يعادل  29.11 $  

سجل سعر الذهب عيار 12  نحو  93.59 ريال  بما يعادل  24.95 $

سجل سعر أوقية الذهب نحو  5,822  ريال  بما يعادل  1,552 $ 

سجل سعر جنيه الذهب  نحو 1,310 ريال  بما يعادل  349.29 $ 

سجل سعر كيلو الذهب   نحو 187,187 ريال  بما يعادل 49,897 $



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