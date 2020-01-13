أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 13-1-2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-1-2020، ويشهد سعر الذهب حالة من الانخفاض على الميتوى العالمي تزامنا مع توقيع الاتفاق التجارى بين الصين والولاايت المتحدة اليوم، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 187.19 ريال سعودى مقابل 188.55 ريال أمس.





سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 187.19 ريال بما يعادل 49.90 $





سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 171.59 ريال بما يعادل 45.74 $





سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 79. 163 ريال بما يعادل 43.66 $





سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 140.39 ريال بما يعادل 37.42 $





سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 109.19 ريال بما يعادل 29.11 $





سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 93.59 ريال بما يعادل 24.95 $





سجل سعر أوقية الذهب نحو 5,822 ريال بما يعادل 1,552 $





سجل سعر جنيه الذهب نحو 1,310 ريال بما يعادل 349.29 $





سجل سعر كيلو الذهب نحو 187,187 ريال بما يعادل 49,897 $











