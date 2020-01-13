رئيس جامعة بني سويف يعلن منحة للطلاب الوافدين





وقال "حسن" إن المنحة للطلاب المقيدين بالمرحلة الجامعية، ممن لديهم الرغبة في التسجيل بالدراسات العليا، بعد تخرجهم، تشجيعًا للطلاب وحثهم على البحث العلمي.



وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للوافدين، اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة، وتمت الموافقة على تأجيل سداد المصروفات للطلاب الليبيين الدارسين المقيدين بالجامعة بمرحلة الدراسات العليا نظرا للأوضاع الراهنة.



كما ناقش الاجتماع، أيضًا إمكانية مشاركة الإدارة العامة للوافدين بالملتقى الرياضي الأول، بجامعة السويس بشهر فبراير 2020، واستعرض خطة التطوير الموضوعة من إدارة الوافدين لمنظومة العمل بالإدارة وتسويقها داخليا وخارجيا.



جدير بالذكر، أن الدكتور منصور حسن، هنأ الدكتور حسام نصار، لتوليه منصب المدير التنفيذي لإدارة الوافدين متمنيا له التوفيق.





ووجه الشكر للدكتور أحمد مقلد، المدير السابق، نظرا لمجهوداته المبذولة وسعيه الدائم لتوفير المناخ المناسب للطلاب للارتقاء بالإدارة علميا وفكريا وثقافيًا.



أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، منحة دراسية للطلاب الوافدين تقدر بـ25% من المصروفات الدراسية بمرحلة الدراسات العليا.