روحية خالد.. سر مشاجرتها مع أسمهان وتدبيرها "مقلب" المعجب

عملها في المسرح



في السينما



اشتهرت كذلك في السينما من أبرز أعمالها "نحن لا نزرع الشوك"، "عواطف"، "للحب قصة أخيرة"، إضافة إلى أعمال أخرى منها "سلامة في خير"،"الدفاع"،:الخطيئة"،:كباريه الحياة"،"ومضى قطار العمر"،"ذئاب على الطريق"،"الأحدب"،"هدمت بيتي"،"شمعة تحترق"،"الفلوس"،:نداء الدم"،"الزلة الكبرى"،"على مسرح الحياة"،"أولاد الفقراء"،"الجريمة والعقاب"،"شبح نص الليل"،:العريس الخامس"،"ابن الصحراء"،"حياة الظلام".



حياتها الشخصية



تخللت فترة عملها أوقات انقطعت فيها عن العمل وذلك بسبب حياتها الشخصية التي إحالتها بسرية تامة، لكن من المعروف عنها انها تزوجت ثلاثة مرات الاولى من المخرج أحمد بدرخان، ثم من مستشرق بريطاني كان من أكثر المهتمين بشأن جماعة الإخوان تزوجها لإعجابه بجمالها الشرقي، كما تزوجت من مؤلف كبير.



مشاجرتها مع أسمهان



أثناء زواج روحية خالد من المخرج أحمد بدرخان قدمت معه « انتصار الشباب » عام 1941، وكانت البطوله لفريد الاطرش وشقيقته اسمهان و التى تزوجها "بدرخان" أثناء التصوير، عندما علمت"روحية" بتلك الزيجة الخفيه قامت بالتعدى بقوه على اسمهان، وبالفعل طلق أحمد بدرخان أسمهان، شاركته بعدها زوجته روحية خالد التمثيل فى فيلم « على مسرح الحياة ».



روحية خالد تعاقب أحد المعجبين



من المواقف الشهيرة في حياة روحية خالد موقفها مع أحد المعجبين الذي ظل يطاردها طالبا منها أن تقبل دعوته على العشاء، وبالفعل قبلتها لتؤدبه، حيث طلبت كل أصناف الطعام في المطعم، ثم تركت وهربت،وعلمت بعد ذلك من المطعم أنه لم يكن معه ما يكفي الحساب وأنه اقتيد إلى الشرطة، وتوقف بعد ذلك عن مطاردتها.



حادث مروع



تعرضت روحية خالد لحادث حيث أثناء عودتها إلى القاهرة من زيارة ضريح “السيد البدوي” في طنطا، حيث انقلبت سيارتها بعد تصادمها مع سيارة نقل، فتهشمت السيارة، ودخلت الفنانة في “غيبوبة” استمرت لساعات طويلة، ولكنها لم تصب بأي تشوهات أو كسور.



وفاتها



كان أخر أفلامها فيلم «أنا وأنت وساعات السفر» مع يحيي الفخراني ونيللي، وذلك قبل وفاتها بعامين، وظلت بكامل صحتها إلى أن توفيت في 6 مايو 1990، عن عمر ناهز 72 عامًا.



ولدت في القاهرة، 13 يناير 1918،و التحقت بمعهد التمثيل الذي أنشئ عام 1931،القومي، تخرجت على يد الفنان زكي طليمات في معهد التمثيل، أمتلكت ملامح هادئة جعلها تقوم بالأدوار الرومانسية في فترة شبابها، وبعد مرحلة الشباب أتقنت أدوار الأم الطيبة والحماة الشريرة والزوجة الضعيفة، أنها الفنانة روحية خالد.بدأت حياتها الفنية في المسرح، حيث عملت في فرقة رمسيس لفترة طويلة ابتداءً من عام 1935، ثم انتقلت بين عدد من الفرق المسرحية الخاصة، وانتهى بها الأمر في المسرح القومي، ومن المسرحيات التي قدمتها نسوان وظاويظ،أولاد الفقراء،بيومي أفندي.