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إنتهاء موسم مدافع يوفنتوس بعد مباراة روما

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:34 م
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ميريح ديمرال
ميريح ديمرال
عبد القادر عرابي
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تلقت جماهير يوفنتوس اليوم خبراً صادماً، بشأن مدافع الفريق الدولي التركي ميريح ديمرال، والذي خرج مصاباً أمس خلال مباراة الفريق ضد روما في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وتأكدت إصابة ديمرال بقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة لتدمير الأربطة الخارجية لركبة اللاعب.

وأصيب اللاعب بالأمس خلال مباراة روما، بعد أن قفز بإرتفاع عال في كرة هوائية، قبل أن يرتكز على الأرض على قدمه بقوة ويغادر الملعب مصاباً.

وأذاع المركز الطبي لفريق يوفنتوس خبر إصابة ديمرال بعد التأكد من وجود قطع في أربطة الركبة، لينتهي موسم الدولي التركي رسمياً مع الفريق.

ومن المقرر أن يغيب ديميرال عن الملاعب نحو ستة أشهر، وبالتالي قد تكون مشاركته في يورو 2020 رفقة منتخب بلاده تركيا محل شك.

وشهدت المباراة إصابة مماثلة لنجم منتخب إيطاليا ولاعب روما نيكولو زانيولو، والذي سيغيب ستة أشهر بسبب الإصابة.

واستطاع ديميرال افتتاح التسجيل لفريقه أمس في الدقيقة الثالثة في المباراة التي حسمها البيانكونيري 2-1، ويتصدر بفضلها ترتيب الكالتشيو برصيد 48 نقطة.

يذكر أن اللاعب كان ضمن أجندة الثلاثي الإنجليزي مانشستر سيتي وليستر سيتي وأرسنال للإنتقال إليهم في يناير الجاري، قبل أن يحظى بثقة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، على حساب نجم أياكس السابق ماتياس دي ليخت.
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