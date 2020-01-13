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وزيرالشباب يصدر قرارا بإنشاء اتحاد للشباب المتطوعين

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:31 م
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وزيرالشباب
وزيرالشباب
آية حمروشي
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أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قراراً بإنشاء اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ويكون مقره ديوان الوزارة، وتشرف عليه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية ومباشرة الاختصاصات المقررة لها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وصاحب قرار الوزير إصدار اللائحة الخاصة به، حيث جاء الباب الأول باللائحة بعنوان "تعاريف – أحكام عامة" ليوضح المهام العامة للاتحاد والتي تتلخص فى رعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون المسئول فنياً عن شئونه ، ويباشر اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية، ووضع السياسة العامة لحركة الخدمة العامة التطوعية للشباب.

وورد باللائحة أن من مهام الاتحاد العمل على نشر روح الخدمة العامة التطوعية، وتنظيم الاشتراك في مؤتمرات ولقاءات الخدمة العامة التطوعية الإقليمية والدولية والعالمية للشباب، والعمل على تنفيذ المشروعات العامة في مجال الخدمة التطوعية المرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم الاحتفالات والفعاليات التي يكلف بها من قبل وزير الشباب والرياضة (الوزير المختص).

فيما جاء الباب الثاني من اللائحة ليوضح أحكام العضوية بالاتحاد من حيث أنواع عضوية الشباب المتطوعين بالاتحاد وإجراءات العضوية وشروطها، وتلتزم إدارة الاتحاد بتوفير سجل خاص لقيد العضوية يتضمن اسم العضو وبياناته، وتاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته، ويتم تقديم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة الاتحاد على النموذج المخصص لذلك، ويقوم مجلس إدارة الاتحاد في البت في كافة طلبات العضوية. 

وأظهر الباب الثالث من اللائحة أدوار مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة شئون الاتحاد من خلال مجلس إدارة يصدر قرار بتعيينه من وزير الشباب والرياضة على أن يتكون المجلس من (3 أعضاء فوق السن – 5 أعضاء شباب أن يكون من بينهم امرأة – 2 ممثلين لوزارة الشباب والرياضة)، ويختارون من بينهم رئيسا في أول اجتماع لهم، وتكون مدة المجلس 4 سنوات من تاريخ تعيينه.

كما أوضح الباب الثالث جميع اختصاصات مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في الأعضاء من حيث أن يكون عضو مجلس الإدارة مصري الجنسية متمتع بالحقوق المدنية الكاملة، والحصول على مؤهل عالي على الأقل ، وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية، وأن يكون حسن السيرة ومحمود السمعة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالانضمام للاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة ليباشر مهامه المطلوبة في أقرب وقت.
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