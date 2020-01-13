بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

بات الكونغولي جون مابينزا نجم الملعب التونسي واحدا من الأسماء المرشحة بقوة للانضمام إلى الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





لاعب الملعب التونسي لفت الأنظار بشدة في الشهور الماضية ، الأمر الذي دفع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتفكير في ضمه.





من جانبه، ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية إن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة مهتم بضم نجم الملعب التونسي البالغ من العمر 19 عاما.





التقارير أشارت إلى أن المقربين من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب نصحوه بالانتظار لمدة 24 ساعة فقط بهدف واضح وصريح وهو ضم اللاعب الكونغولي الذي ترغب في التعاقد معه العديد من الأندية.





ويبحث الأهلي ومدربه السويسري رينيه فايلر عن مهاجم كبير وسوبر في الشتاء من أجل الاعتماد عليه في بطولة دوري أبطال إفريقيا خاصة بعد تراجع مروان محسن والمغربي وليد أزارو.





ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا بعد غد الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.



