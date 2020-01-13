تراجع مستمر.. سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 13-1-2020

واصل سعر اليورو انخفاضه مقابل الجنيه المصري خلال تعلاملات اليوم الاثنين 13-1-2020، حيث سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 17.65 جنيه للشراء، 17.80 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء، 17.82 جنيه للبيع وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.65 جنيه للشراء.

17.80 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.64 جنيه للشراء.

17.79 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

17.64جنيه للشراء.

17.79 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك البركة

17.56 جنيه للشراء.

17.85جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.62 جنيه للشراء.

17.77 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.69 جنيه للشراء.

17.83 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.62 جنيه للشراء.

17.78 جنيه للبيع.











