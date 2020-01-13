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ميس سليم "نفسي أعمل أغنية مغربي"

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:37 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرا ميس تقوم بغناء أغنية مغربية شهيرة، وعلقت قائله:" بحب الأغاني المغربي جدااااا و نفسي اعمل اغنيه مغربي حلوه عشان أغانيهم بتدخل البهجه و السعادة و الجنان في قلبي زي منتو شايفين هههه و تحيه لصاحبه الاغنيه دي معرفش اختفت فين بس بموت فيها".


يشار أن الفنانة ميس حمدان خضعت لجلسه تصويرة مؤخرا، حيث نشرت ميس مجموعة من الصور، ظهرت في الصور وهي مُرتدية ملابس الجوكر، وقامت برسم مكياج الجوكر على وجها، وعلقت ميس على الصور قائلة :"خليكو انتو في سانتا و سيبوني أنا مع الجوكر".


يُذكر أنَّ آخر أعمال ميس حمدان السينمائية هي مشاركتها في فيلم "سمكة وصنارة"، والفيلم من تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن، أحمد حلاوة.

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال ميس حمدان الدرامية هي مشاركتها في مسلسل "نوف" الذي وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضي.
ميس سليم "نفسي أعمل أغنية مغربي"
ميس سليم "نفسي أعمل أغنية مغربي"
ميس سليم "نفسي أعمل أغنية مغربي"
ميس سليم "نفسي أعمل أغنية مغربي"
ميس سليم "نفسي أعمل أغنية مغربي"
ميس سليم "نفسي أعمل أغنية مغربي"
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