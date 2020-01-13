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حمادة مرزوق يطلب التعاقد مع 5 صفقات جديدة فى مياه البحيرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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طالب حمادة مرزوق المدير الفنى لفريق مياه البحيرة من التعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشوية الجارية لتدعيم الفريق الأول قبل بدء منافسات الدور الثاني.

وقال مرزوق " أنة بحاجة إلى لاعبين في مراكز صانع إلعاب والهجوم، وظهير أيسر وظهير أيمن، ومدافع لتدعيم الفريق البحراوي، وليكون قادرا على الاستمرار بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الحادية عشر، ضمن منافسات الدور الثاني، بدوري القسم الثالث، وتحقيق الهدف المنشود بالصعود والعودة مجددا إلى دوري القسم الثاني .

ومن جانبه طلب المدير الفني لمياه البحيرة إستمرار التكاتف والمساندة من مجلس إدارة نادي مياه البحيرة والجميع بالنادي من أجل دخول إستمرار فريق مياه البحيرة في المنافسة بقوة علي الصعود لدورة ترقي بالقسم الثالث، مؤكدا أن أمنية حياته الشخصية هي عودة نادي مياه البحيرة إلى دوري القسم الثاني .

وقدم مرزوق الشكر لمجلس إدارة نادي مياه البحيرة علي مساندته، وتقديم الدعم له من أجل مواصلة الانتصارات.

يذكر أن فريق مياه البحيرة يحتل المركز الأول بترتيب جدول المجموعة الحادية عشر بالتساوي مع سبورتنج برصيد28نقطة
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