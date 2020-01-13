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«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي PLUS بدون تقطيع

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:18 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد متابعة مباراة حافلة بالمتعة والإثارة بين الاهلي وابها مساء اليوم في الدوري السعودي ويرغب كلا الفريقين في تقديم أداء يليق بهما من أجل أسعاد جماهيرهم المؤازرة لهما في لقاء من المنتظر ان يفي بالتوقعات.

موعد مباراة الاهلي وابها في كاس الامير محمد بن سلمان
 مباراة الاهلي وابها، وسنكون معكم في تغطية مواعيد أهم المباريات والقنوات الناقلة لها، ونقدم لكم مواعيد أهم البطولات الكبرى، حيث ستقام مباراة الاهلي وابها اليوم في تمام الساعة 20:05 بتوقيت مكة المكرمة، بما يوافق الساعة 19:05 بتوقيت القاهرة وفلسطين.

القنوات الناقلة والمعلق على مباراة الاهلي وابها في الدوري السعودي

ستنقل مباراة الاهلي وابها عبر قناة الكأس الرياضية السعودية 1 Alkass  HD بصوت المعلق مشاري القرني.

أخيرا متابعين موقع صحيفة العين ننهي معكم موعد وتفاصيل مباراة الاهلي وابها والقنوات الناقلة لها، وسنكون معكم في تغطية أهم وأجمل المبارايات في شتى المسابقات الأوروبية والعالمية.

 خدمة بث مباشر مباراة الأهلي وأبها حيث تستعد الجماهير السعودية من أجل متابعة مباراة الأهلي وأبها والتي ستقام مساء اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر يناير لعام 2020 الجاري وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) وستنطلق مواجهة الأهلي ضد أبها في تمام الساعة الـ 7:05 مساءً بتوقيت مصر الـ 8:05 مساءً بتوقيت السعودية الـ 9:05 بتوقيت الإمارات .

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر

وعبر شاشة موقعنا المتميزة نرصد لكم مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بدون تقطيع اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يخوض فريق أهلي جدة المباراة تحت قيادة المدرب كريستيان جروس وهو في المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 23 نقطة حصدها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 4 مواجهات بالدوري ويأمل الفريق في العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام الهلال في الجولة السابقة والخسارة أمام الشباب في الجولة التي قبلها واليكم نقل حي مباراة الأهلي وأبها لايف بالدوري السعودي 

ومن المتوقع أن تلقى مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بجودة عالية اليوم متابعة جماهيرية كبيرة حيث يخوض فريق أبها المباراة تحت قيادة المدرب عبد الرزاق الشابي وهو في المركز السابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وحصد أبها نقاطه من 13 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات ويأمل الفريق في استكمال صحوته بعد الفوز في آخر 4 جولات على الفتح و الحزم و الشباب و ضمك على الترتيب لايف مباراة الأهلي وأبها .

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