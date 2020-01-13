Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وابها بث مباشر بدون تقطيع Ahly geddeh LIVE ماتش الاهلي HD

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:11 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
Advertisements

يتلاقى فريق الأهلي السعودي وأبها بث مباشر اليوم علي ملعب “الجوهرة المشعة” بالمدينة الرياضية بجدة نوفر لكم البث المباشر اليوم ، مشاهدة مباراة الأهلي وأبها إحدى مباريات الدوري السعودي،تنقل مباراة الأهلي ضد أبها اليوم بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية، مباراة هامة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري كريستينا جروس ونظيره أبها، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

 

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر اليوم

يدخل الأهلي المباراة بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعويض خسارته أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ويرغب في الفوز من أجل العودة من جديد للمربع الذهبي ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للألماني ماركو مارين، صانع ألعاب فريق الأهلي المنضم حديثًا لقلعة الكوؤس، بعد انضمامه رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر اليوم

على الجانب الآخر يطمح فريق أبها لمواصلة عروضه المتميزة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وفاز الفريق في المباراة الماضية على نظيره ضمك بثلاثة أهداف لهدف، وقبلها الفوز على فريق الشباب بهدفين نظيفين ويدخل الأهلي السعودي اللقاء وهو في المركز في السادس برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وهو نفس عدد نقاط الذي يملكه ضيفه أبها صاحب المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

توقيت مباراة الأهلي وأبها بث مباشر اليوم

نقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر اليوم، الأهلي السعودي Vs أبها. البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 14). القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 . الملعب : الجوهرة المشعة . المعلق : مشاري القرني . موعد المباراة : 8:05 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:05 مساءاً بتوقيت مصر . 7:05 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:05 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:05 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:05 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:05 مساءاً بتوقيت العراق .


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الاهلي وابها الأهلي ضد أبها اليوم الأهلي ضد أبها

أخبار تهمك

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 3 ساعات

أليجري يعرض خدماته على برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ ساعتين

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:06 م

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

12:35 م

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

01:14 م

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

10:57 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status