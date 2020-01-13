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غلق وتشميع 234 محلا وكافتريا بالشرقية

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:13 م
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المحافظ
المحافظ
سمر السيد
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أغلقت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن، 234 محلا ومقهى وكافتريا، مخالفة، متواجدة بنطاق المحافظة.

وجاء ذلك خلال حملات مكبرة لغلق وتشميع المحال التجارية والمقاهي والكافتريات، غير المرخصة، للقضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية والأنشطة غير المرخصة، وعدم السماح لأصحابها التعدي على الرصيف، وإحداث ضوضاء للمواطنين، لتواجدها داخل الكتلة السكنية، ما يتسبب في إزعاج أهلها.

ومن ناحيته، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون، ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب أي منشأة مخالفة، وغلقها على الفور.

وأضاف أن الحملات لا تقتصر فقط على ما إذا كانت هذه المنشآت تعمل من دون ترخيص، وتتعدى على الشوارع والطرق، وتسبب حالة كبيرة من الإزعاج للسكان والمارة، بل يتم رصد المخالفات كافة، سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو الاشتراطات الصحية أو البيئية أو المرافق العامة.

وأشار إلى أن تنفيذ قرارات الغلق، تتم بالتنسيق مع شركة الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي؛ لرفع العدادات ففي أثناء التنفيذ؛ لعدم مزاولة نشاط المنشأة المخالفة، حتى توفيق أوضاعها، طبقًا للقانون لحماية حقوق المواطنين وفرض هيبة الدولة والقانون.
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