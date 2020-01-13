كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة اهلي جدة وابها بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الاهلي LIVE Ahly

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الإثنين 13/يناير/2020 - 02:05 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

يواجه الأهلي السعودي نظيره أبها اليوم الإثنين، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.


 
الأهلي يواجه أبها على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز السادس بـ23 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز السابع بنفس رصيد النقاط في ترتيب الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي
تقام مباراة الأهلي وأبها في الساعة 19:5 بتوقيت القاهرة، 20:5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي
تذاع مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي عبر فضائية “ksa sports hd 1”.

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