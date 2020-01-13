Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
 موعد مباراة الاهلي وابها، وسنكون معكم في تغطية مواعيد أهم المباريات والقنوات الناقلة لها، ونقدم لكم مواعيد أهم البطولات الكبرى، حيث ستقام مباراة الاهلي وابها اليوم في تمام الساعة 20:05 بتوقيت مكة المكرمة، بما يوافق الساعة 19:05 بتوقيت القاهرة وفلسطين.

القنوات الناقلة والمعلق على مباراة الاهلي وابها في الدوري السعودي

ستنقل مباراة الاهلي وابها عبر قناة الكأس الرياضية السعودية 1 Alkass  HD بصوت المعلق مشاري القرني.

أخيرا متابعين موقع صحيفة العين ننهي معكم موعد وتفاصيل مباراة الاهلي وابها والقنوات الناقلة لها، وسنكون معكم في تغطية أهم وأجمل المبارايات في شتى المسابقات الأوروبية والعالمية.

 خدمة بث مباشر مباراة الأهلي وأبها حيث تستعد الجماهير السعودية من أجل متابعة مباراة الأهلي وأبها والتي ستقام مساء اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر يناير لعام 2020 الجاري وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) وستنطلق مواجهة الأهلي ضد أبها في تمام الساعة الـ 7:05 مساءً بتوقيت مصر الـ 8:05 مساءً بتوقيت السعودية الـ 9:05 بتوقيت الإمارات .

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بث مباشر

وعبر شاشة موقعنا المتميزة نرصد لكم مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بدون تقطيع اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يخوض فريق أهلي جدة المباراة تحت قيادة المدرب كريستيان جروس وهو في المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 23 نقطة حصدها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 4 مواجهات بالدوري ويأمل الفريق في العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام الهلال في الجولة السابقة والخسارة أمام الشباب في الجولة التي قبلها واليكم نقل حي مباراة الأهلي وأبها لايف بالدوري السعودي .

ومن المتوقع أن تلقى مشاهدة مباراة الأهلي وأبها بجودة عالية اليوم متابعة جماهيرية كبيرة حيث يخوض فريق أبها المباراة تحت قيادة المدرب عبد الرزاق الشابي وهو في المركز السابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وحصد أبها نقاطه من 13 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات ويأمل الفريق في استكمال صحوته بعد الفوز في آخر 4 جولات على الفتح و الحزم و الشباب و ضمك على الترتيب لايف مباراة الأهلي وأبها .

تابع مباراة الأهلي وأبها على بي إن سبورت الرياضية بجودة عالية في الدوري السعودي ومن المقرر أن تذاع مباراة اليوم عبر قناة KSA Sports 1 HD وذلك بصوت المعلق الرياضي المتميز مشار القرني الذي قامت إدارة القناة بتكليفه بمهمة الوصف والتعليق على اللقاء وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الأهلي ضد أبها نجد أنهما التقيا من قبل 7 مرات حقق الأهلي الفوز في 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين ولم يحقق أبها الفوز في تاريخه على الأهلي وستكون مواجهة اليوم في غاية الصعوبة على الفريق الضيف أون لاين مباراة الأهلي وأبها بالدوري السعودي .

Advertisements

أخبار تهمك

أليجري يعرض خدماته على برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ ساعتين

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 18 ساعة

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:06 م

مذبحة فايلر.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

12:35 م

رئيس برشلونة يخبر فالفيردي بالإقالة

01:14 م

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

10:57 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status