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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الأهلي NOW

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:04 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد فريق الأهلي صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها لمواجهة فريق ابها صاحب المركز السابع متساويا مع الاهلي في عدد النقاط، حيث أن الأهلي وفي أخر 5 مباريات فاز في ثلاث مبارايات وخسر في مبارتين، بينما على الجانب الاخر اقترب نادي أبها إلى مراكز المقدمة بعدما قدم آدائاً جيداً حيث تمكن في آخر 5 مباريات من الفوز في 4 مباريات وخسارة وحيدة، وهو يتقاسم المركز السابع مع نظيره الأهلي، وتعتبر مباراة اليوم بعنان فض الشراكة بينالناديين.

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد متابعة مباراة حافلة بالمتعة والإثارة بين الاهلي وابها مساء اليوم في الدوري السعودي ويرغب كلا الفريقين في تقديم أداء يليق بهما من أجل أسعاد جماهيرهم المؤازرة لهما في لقاء من المنتظر ان يفي بالتوقعات.

موعد مباراة الاهلي وابها في كاس الامير محمد بن سلمان

يقدم لكم موقع “صحيفة العين” موعد مباراة الاهلي وابها، وسنكون معكم في تغطية مواعيد أهم المباريات والقنوات الناقلة لها، ونقدم لكم مواعيد أهم البطولات الكبرى، حيث ستقام مباراة الاهلي وابها اليوم في تمام الساعة 20:05 بتوقيت مكة المكرمة، بما يوافق الساعة 19:05 بتوقيت القاهرة وفلسطين.

القنوات الناقلة والمعلق على مباراة الاهلي وابها في الدوري السعودي

ستنقل مباراة الاهلي وابها عبر قناة الكأس الرياضية السعودية 1 Alkass  HD بصوت المعلق مشاري القرني.

أخيرا متابعين موقع صحيفة العين ننهي معكم موعد وتفاصيل مباراة الاهلي وابها والقنوات الناقلة لها، وسنكون معكم في تغطية أهم وأجمل المبارايات في شتى المسابقات الأوروبية والعالمية.

 خدمة بث مباشر مباراة الأهلي وأبها حيث تستعد الجماهير السعودية من أجل متابعة مباراة الأهلي وأبها والتي ستقام مساء اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر يناير لعام 2020 الجاري وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) وستنطلق مواجهة الأهلي ضد أبها في تمام الساعة الـ 7:05 مساءً بتوقيت مصر الـ 8:05 مساءً بتوقيت السعودية الـ 9:05 بتوقيت الإمارات .

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