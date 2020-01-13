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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

يواجه الأهلي السعودي نظيره أبها اليوم الإثنين، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الأهلي يواجه أبها على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز السادس بـ23 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز السابع بنفس رصيد النقاط في ترتيب الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي
تقام مباراة الأهلي وأبها في الساعة 19:5 بتوقيت القاهرة، 20:5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي
تذاع مباراة الأهلي وأبها اليوم في الدوري السعودي عبر فضائية “ksa sports hd 1”.

مشاهدة مباراة الاهلي وابها بث مباشر يلا شوت الان مباراة الاهلي ضد ابها اون لاين يلا كورة مباراة الاهلي وابها كورة جول الاهلي ضد ابها في كأس الامير محمد بن سلمان، يقدم موقع صحيفة العين موعد مباراة الاهلي وابها مساء اليوم والقنوات الناقلة لها والتشكيلة المتوقعة للفريقن في خدمة مجانية نقدمها لمتابعينا.

يلا شوت الجديد مباراة الاهلي ضد  ابها  في الدوري السعودي
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