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تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الإثنين.. عيار 21 يفقد جنيهين

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:54 م
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-1-2020 بأسواق الصاغة بقيمة جنيهين، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 686 جنيها للجرام، وجاءت أسعار الذهب في الأسواق اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الإثنين 

عيار 18 يسجل 588 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 686 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 784 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5488 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1550 دولار.

 أسعار الذهب العالمي اليوم
 
 تراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمي مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 1555.80 دولار.
 
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