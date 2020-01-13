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تحذير مهم بشأن بعض الدفايات: "الراكية" خطر

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:59 م
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الدفايات
الدفايات
رقية جمال
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قال الدكتور طلعت بهلول، خبير السلامة والصحة المهنية، إن هناك العديد من أنواع الدفايات التي يستخدمها المصريون للتدفئة خلال فصل الشتاء، من بينها "الراكية" التي تستخدم في الأرياف، والتي تعتمد على وضع الفحم والخشب وإشعال النيران بها.

وحذر "بهلول" من هذا النوع من الدفايات، والذي يتسبب في العديد من حالات الوفاة نتيجة غاز أول أكسيد الكربون -حسب قوله- وقد تشتعل وترتفع وتتسبب في حريق مجموعة من المنازل.

وأوضح "بهلول"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن هناك 3 أنواع للدفايات الحديثة، منها التكييفات والدفايات الزيت والدفايات الشمعة، وأن الدفايات الشمعة بها نوع آمن، وهو الذي يقوم بفصل الكهرباء عندما يقع عليها مياه، أو حال خبطه، وهو آمن حال وجود أطفال.

وتابع أن هناك دفايات شمعة غير آمنة، وهي رخيصة الثمن، ومصدرها غير معلوم، وهي الأكثر انتشارًا في السوق والأخطر على الأطفال.

ولفت إلى أن الشخص حال تدفئة يده وقدمه وأذنه، سيشعر بالدفء من دون دفايات، محذرًا ممن يضع الدفاية في الحمام؛ لتدفئته قبل الاستحمام، منوها بأنه مع امتلاء الحمام ببخار المياه، والتي ينتج عنها قلة نسبة الأكسجين، يتسبب في حدوث إغماءات تساعد على الوفيات.
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