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الدفاع بـ"حادث محطة مصر": لا يجب إسناد أي أعمال لحديث التعيين

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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استمعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

واستمعت المحكمة، إلى مرافعة الدفاع عن المُتهم محمود حمدي.

وأكد الدفاع، على أن موكله المُتهم حديث التعيين، ولا يزال في مرحلة وفترة الصلاحية، ولا يجب إسناد أي عمل له، ودفع بانقطاع صلة المُتهم وانعدام مسئوليته، نافيًا الاتهام الموجه إليه بالسماح للجرار مُحدث الحادثة بالتحرك دون وجود مساعد، ليعلق على ذلك واصفًا موكله بـ"البغبعان" الذي يُنفذ كلام رؤسائه، دون أن يكون له سلطة أو مهمة عمل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
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