«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي وابها بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول KSA Sport
مشاهدة مباراة
الأهلي وأبها بث مباشر ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي مشاهدة مباريات اليوم
13 من يناير يلا كورة مباشر فى منافسات الجولة ال14 من منافسات ذهاب الدور الاول فى
بطولة الدوري السعودي فى تغطية مباشرة لايف للمباراة مشاهدة مباراة اليوم مجانا عبر
البث المباشر لايف.
مشاهدة مباراة
الأهلي وأبها بث مباشر
مشاهدة مباراة
الأهلي ضد أبها فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية
اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة الرابعة عشر من ذهاب الدور الاول فى بطولة
الدورى السعودى للمحترفين كورة مباشر مباريات اليوم مجانا لحظة بلحظة yalla shoot حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة
التقدم والمنافسة فى البطولة السعودية مشاهدة مباريات اليوم لايف مع تحديث مستمر للقاء.
مشاهدة مباريات
اليوم بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة
مباريات اليوم مجانا لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والعالمية yallakora فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء
فريق الأهلي ضد فريق أبها ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين السعودي فى تحديث مستمر
للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.
دوري المحترفين
السعودي
مباراة الأهلي
ضد أبها
الساعة 07:05 مساء
بتوقيت مصر.
الساعة 08:05 مساء
بتوقيت السعودية.
الساعة 08:05 مساء
بتوقيت الأردن.
الساعة 08:05 مساء
بتوقيت سوريا.
الساعة 08:05 مساء
بتوقيت فلسطين.