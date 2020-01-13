كيف دخل البرازيلي مايكون قلوب جماهير النصر؟ طلب الموت بقميص الفريق ورفض الهلال

يُعد البرازيلي مايكون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، واحدًا من أهم الأعمدة التي يضعها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي، ضمن حساباته خلال المباريات.



وأكد مايكون، أنه لا ينوي الرحيل عن النصر سواء بالانتقالات الحالية أو المُقبلة، مبديًا رغبته الواضحة بالاستمرار لمدة أطول داخل صفوفه والمساعدة في تحقيق الإنجازات.



وأجرى مدافع النصر مقابلة صحفية مع جريدة "الرياضية السعودية" صباح اليوم، ونفى خلالها تلقيه أي عروض من جانب أندية تركية، أو طلبه الرحيل بالشتاء.





وأضاف لاعب العالمي: "عقدي مع النصر مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، بالفعل أمتلك حرية التوقيع لأي نادي بالفترة الحالية، ولكني لن أفعل ذلك وأرغب في الاستمرار هنا مدة أطول".



وتابع مايكون: "مسألة تجديد عقدي مع الإدارة، هناك مناقشات حول ذلك، ولن أخذل الجماهير وسأوقع على التجديد فور انتهاء المفاوضات بين وكيلي وإدارة النادي".



وأكمل البرازيلي: "مايكون ليس الوحيد الذي يُعلي من شأن دفاع النصر أو حتى عبدالله مادو، ولكننا كتلة واحدة نساعد بعضنا داخل الملعب، ولا ننسى في ذلك عبدالله هوساوي وبرونو أوفيني بالموسم الماضي".



وعن رفضه الانتقال لصفوف الهلال أشار قائلًا: "كنت قريبًا بالصيف الماضي من اللعب بقميص الهلال ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، واختارت اللعب بقميص النصر".



واختتم: "دائمًا ما ينتابني شعور أنني من ناشئين النادي، وأعد الجماهير بكل ما لدي ولن أبخل بنقطة عرق واحدة في الملعب، حتى لو كلفني ذلك الموت بقميصه".



وكان مايكون، ساهم مع النصر بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على التعاون، في المباراة التي أقيمت بداية العام بركلات الجزاء الترجيحية.