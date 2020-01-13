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طلاب البحر الأحمر: امتحان الإنجليزي في مستوى الطالب المتوسط

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:53 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أكد هشام منير وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية اليوم، وأن الامتحانات تسير بشكل طبيعي.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن جميع طلاب دخلوا على المنصة الإلكترونية بشكل جيد حيث بدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحا، وانتهى في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وصرح، في تصريح خاص إلى "الفجر"، بأن الامتحانات تسير بشكل منتظم، مشيرًا أن المنظومة الإلكترونية تختلف كثيرًا عن العام الماضي إلى الأحسن.

وأكد عدد من الطلاب والطالبات، أن المنظومة الإلكترونية هذا العام تعمل بشكلٍ جيد دون حدوث أخطاء مثل العام الماضي، ولم نتأخر في الوصول إلى المنصة الإلكترونية.

فيما أكد الطالب أحمد علي من طلاب مدرسة الثانوية بنين أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحًا أن الدخول إلى المنصة الإلكترونية كان سهلًا.

وأوضحت إحدى الطالبات، أن هناك بعض الأجزاء في امتحان اللغة الإنجليزية جاءت غامضة وغير مفهومة.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر انتهاء كافة الاستعدادات لأداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى العام امتحانات نصف العام، وذلك بتجهيز المدارس إلكترونيا، واختبار البنية التكنولوجية في المدارس، وكذلك تم تحديث أجهزة التابلت.
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