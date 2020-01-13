طلاب ثانية ثانوي يشكون من صعوبة "الإنجليزي" ببني سويف

اشتكى عدد من طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي العام المعدلة ببني سويف، من سؤالي القطعة والمقال، بامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الإنجليزي" التي أجريت، اليوم الاثنين، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وقالت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، إن عملية الامتحانات تسير بهدوء، ولا توجد أي شكاوى، بمشاركة 14 ألفًا و203 طلاب وطالبات بالصف الأول، و13 ألفا و119 طالبا وطالبة بالصف الثاني، يؤدون الامتحان في 85 مدرسة رسمية ولغات وخاصة.



وأشارت وكيل المديرية، إلى أنه يوجد اتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدرات التعليمية، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات واستقرارها.



وأوضحت، أن طلاب الصف الأول يؤدون الامتحان ورقيًا، وأدى طلاب الصف الثاني "إليكترونيًا" باستخدام التابلت، وتم الاستعداد بتوفير امتحان ورقي احتياطي في حالة إذا ما تعثر الامتحان اليكترونيًا، مؤكدة أن اليوم الثاني مر بسلام وانتظام، وتم التعامل مع المشكلات الطارئة أولا بأول.



وأجرت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الأسبوع الماضي، التفعيل التجريبي لأجهزة "التابلت" الخاصة بطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، على منصة الامتحانات، وجاءت نتيجتها ناجحة بنسبة 95% تقريبًا، حيث أجريت التجربة في 70 مدرسة ونجح طلاب 66 مدرسة، بينما فشل طلاب 4 مدارس، في الدخول على منصة الامتحانات.

