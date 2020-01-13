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"بنات ثانوي" ينافس "الفلوس" و"يوم وليلة" يتراجع

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:51 م
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بنات ثانوي الفلوس يوم وليلة
بنات ثانوي الفلوس يوم وليلة
نور طلعت
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يُعرض حاليًا داخل السينمات أربعة أفلام لعدد كبير من النجوم وهم فيلم"الفلوس"،"يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، و"دفع رباعي".

"الفجر الفني" يرصد إيرادات الأربعة أفلام في يوم الأحد.

_فيلم "الفلوس"

حقق إيرادات تصل إلى 571،365 في يوم الأحد، وتم عرض الفيلم داخل السينمات منذ 19 يومًا.

فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته تامر حسني، زينه،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".


_فيلم"بنات ثانوي"

حقق إيرادات يوم الأحد تصل إلى 214،763 ألف وتم طرحه كعرض خاص يوم 6 يناير.
فيلم بنات ثانوي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى،هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، أحمد صيام، محمد جمعة، إسماعيل شرف، باسم موريس عدلي، إيمي إسلام.


_فيلم"يوم وليلة"

وصلت إيرادات فيلم "يوم وليلة" إلى 136،504 ألف وذلك في يوم الأحد، حيث تم عرضه كعرض خاص بمصر يوم 4 من يناير الحالي.

فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من أصحاب الهمم، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.


شارك الفيلم في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبرالماضي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، فيما حصلت حنان مطاوع علي جائزة تقديرية.


وتم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة في حفل ختام المهرجان. يشار إلى أن شركة مرايا للإنتاج الثقافي هي ناشر كتب، ومنتج أفلام وبرامج تليفزيونية، ومنظم مناقشات عامة وندوات، ومؤتمرات ومسابقات ومعارض كتب ومهرجانات، ودورات تدريبية


_فيلم"دفع رباعي"

حقق فيلم"دفع رباعي" 885 جنيها في يوم الأحد، وكان العرض الخاص للفيلم يوم 29 من ديسمبر الماضي.


دفع رباعي بطولة أحمد بدير وأحمد عزمي وتتيانا وسناء يوسف ومحسن منصور وندا بهجت وإنعام الجريتلي وسامي مغاوري وإخراج إيهاب عبد اللطيف.
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يوم وليلة تامر حسني الفلوس العرض الخاص لبنات ثانوي

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