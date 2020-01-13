"العذراء والشعر الأبيض".. تفاصيل قتل مسن على يد عشيقته بالجيزة



وبينت التحقيقات، أن المجني عليه صور الفتاة صورًا وفيديوهات مخلة لها، ومنذ حوالي 3 شهور، طلبت الفتاة إنهاء علاقتهما لخطبتها لشاب آخر، لكنه رفض وهددها بصور وفيديوهات مخلة لها.



وأوضحت التحقيقات أن الفتاة توجهت إلى شقة عشيقها يوم الجريمة، وطلبت منه مسح الصور والفيديوهات المخلة لها، لكنه رفض ما دفعها إلى طعنه بـ 17 طعنة متفرقة بالبطن والصدر والظهر، حتى أسقطته قتيلا وفرت هاربة.



وكانت تخلصت ربة منزل من عشيقها بعدما انهالت عليه بالطعنات، لرفضه إنهاء علاقتهما غير الشرعية، بعد خطبتها لشاب آخر، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليها وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا بالعثور على جثة سائق داخل منزله، بنطاق القسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد هشام فتحي، وعثر على جثة السائق مصاب بطعنات متفرقة بالجسم.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن المجني عليه كان تربطه علاقة غير شرعية بجارته ربة منزل، وكانت تتردد عليه بالشقة سكنه، ولدى خطوبتها لشاب آخر، قررت إنهاء علاقتهما غير الشرعية، إلا أن المجني عليه هددها بصور وفيديوهات مخلة لها، ويوم الواقعة، توجهت المتهمة إلى شقة عشيقها، وكان بحوزتهما سلاح أبيض سكين، وعند طلبها الفيديوهات والصور الخاصة بها رفض، ما دفعها إلى تسديد طعنات متفرقة بجسده، حتي اسقطته قتيل، وفرت هاربة.



وتمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليها واقتيادها إلى ديوان القسم وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



فجرت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، مفاجآت حول واقعة قتل "نبيل" سائق بالمعاش داخل شقته بمنطقة الجيزة، وتبين أن "إسراء" المتهمة بقتله "فتاة عذراء"، وكان المجني عليه يستغل حاجتها للمال، ويستدرجها لشقته، وكان يعطيها مبالغ مالية مقابل علاقتهما.