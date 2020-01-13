إصدارات الدار المصرية اللبنانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأولى بعد الخمسين

تستقبل الدار المصرية اللبنانية القراء في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تبدأ 22 يناير وحتى 4 فبراير بجناح الدار صالة 1 B17 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وتتنوع قائمة إصدارات الدار بين الأدب والعلوم الإجتماعية والترجمات وكتب الأطفال، إلى جانب إصدارات سلسلة الكلاسيكيات التي بدأتها الدار لنشر الكتابات القديمة المميزة في التخصصات المختلفة.



في قسم الأدب يصدر عن الدار المصرية اللبنانية خلال المعرض كتاب "غرفة المسافرين"، نصوص أدبية للكاتب والروائي عزت القمحاوي، ومن الروايات تصدر رواية أراك في الجنة، لـ محمد الفخراني، و"بالأمس كنت ميتا_حكايات عن الكرد والأرض" رضوى الأسود، و"عجائز البلدة"، د. عمار على حسن، وللقلب مرسى أخير"، رشا سمير، و"رجال غسان كفانى"، عمرو العادلى، و"ما يشبه القتل" أحمد الملواني، و"زيارة أخيرة لأم كلثوم" علي عطا، و"اللوكاندة"ناصر عراق.



من الأدب القصصي يصدر عن الدار "شرفة بيتهوفن"، لـ هاني عبد المريد، ويقدم الشاعر الكبير أحمد الشهاوي أحدث دواوينه في معرض القاهرة بعنوان،"ما أنا فية"، شعر وفي الدراسات النقدية كتاب "قواعد الاملاء المعاصر فى العالم العربى"، من تأليف عبد العزيز نبوى.



تهدي الدار قراءها خلال المعرض مجموعة من كتابات السير والتراجم، هم على التوالي، "سيرة ومسيرة"، د. صالح بن بكر الطيار، و"احسان عبد القدوس معارك الحب والسياسة 1919-1990"، لـ زينب عبد الرزاق، و"أهل العقل_حوارات مع قادة الفكر الاصولى والتنويرى"، لـ محمود الورواري، و"عاشوا معى"، من تأليف "لوتس عبد الكريم".



في قسم الكلاسيكيات تقدم الدار كتاب "محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية الدولة الآموية" من كلاسيكيات التاريخ للشيح محمد الخضرى بك، وتحقيق محمد أحمد وأيمن فؤاد سيد، وكتاب "تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط"، من كلاسيكيات الفلسفة، تأليف يوسف كرم، تقديم وشرح وتعليق ا.د. مصطفى النشار، وكتاب "الدول العثمانية من السلطان عبد الحميد الثانى إلى مصطفى كمال أتاتورك"، من كاسيكيات التاريخ، تأليف محمد رشيد رضا، وكتاب "قصة العرب في أسبانيا، من كلاسيكيات التاريخ، تأليف ستانلى لين بول، ترجمة على الجارم، تحقيق وتعليق عبد الباقى السيد عبد الهادي، وكتاب "مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى"، من كلاسكيات التاريخ، تأليف السيد أمير علي، ترجمة رياض رأفت، تحقيق وتعليق د. حسام أحمد عبد الظاهر.



وفي قسم العلوم الإجتماعية يصدر عن الدار كتاب "المرأة ميراث من القمر"، تأليف د. أمانى فؤاد، وفي قسم الفلسفة وعلم النفس تصدر الدار كتاب "أعلام الفلسفة في الشرق والغرب- ابن سينا الشيخ الرئيس"، د. منى أحمد أبو زيد، وفي التاريخ يصدر أحدث كتابات د. وسيم السيسي بعنوان "احنا مين".



في قسم البيئة يصدر كتاب "المواطنة - العالمية.. البيئة.. الرقمية" من تأليف د. حسنى هاشم محمد، وفي قسم العلوم يصدر كتاب "مخ القلب وإعجاز رب الأكوان"، من تأليف د. عبد الهادى مصباح



ومن كتب الأطفال يصدر عن الدار المصرية اللبنانية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، "رحلة إلى قرية الدهشة"، للكاتبة ضحى الخطيب، و"قلوب من ورق"، للكاتبة سماح أبو بكر عزت، ورسوم سندس الشابى،و"سلسلة مغامرات جديدة توم ايستون_تشارلى الدر"، ترجمة ولاء كمال







