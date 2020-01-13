Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصدارات الدار المصرية اللبنانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأولى بعد الخمسين

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
تستقبل الدار المصرية اللبنانية القراء في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تبدأ 22 يناير وحتى 4 فبراير بجناح الدار صالة 1 B17 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتتنوع قائمة إصدارات الدار بين الأدب والعلوم الإجتماعية والترجمات وكتب الأطفال، إلى جانب إصدارات سلسلة الكلاسيكيات التي بدأتها الدار لنشر الكتابات القديمة المميزة في التخصصات المختلفة.

في قسم الأدب يصدر عن الدار المصرية اللبنانية خلال المعرض كتاب "غرفة المسافرين"، نصوص أدبية للكاتب والروائي عزت القمحاوي، ومن الروايات تصدر رواية أراك في الجنة، لـ محمد الفخراني، و"بالأمس كنت ميتا_حكايات عن الكرد والأرض" رضوى الأسود، و"عجائز البلدة"، د. عمار على حسن، وللقلب مرسى أخير"، رشا سمير، و"رجال غسان كفانى"، عمرو العادلى، و"ما يشبه القتل" أحمد الملواني، و"زيارة أخيرة لأم كلثوم" علي عطا، و"اللوكاندة"ناصر عراق.

من الأدب القصصي يصدر عن الدار "شرفة بيتهوفن"، لـ هاني عبد المريد، ويقدم الشاعر الكبير أحمد الشهاوي أحدث دواوينه في معرض القاهرة بعنوان،"ما أنا فية"، شعر وفي الدراسات النقدية كتاب "قواعد الاملاء المعاصر فى العالم العربى"، من تأليف عبد العزيز نبوى.

تهدي الدار قراءها خلال المعرض مجموعة من كتابات السير والتراجم، هم على التوالي، "سيرة ومسيرة"، د. صالح بن بكر الطيار، و"احسان عبد القدوس معارك الحب والسياسة 1919-1990"، لـ زينب عبد الرزاق، و"أهل العقل_حوارات مع قادة الفكر الاصولى والتنويرى"، لـ محمود الورواري، و"عاشوا معى"، من تأليف "لوتس عبد الكريم".

في قسم الكلاسيكيات تقدم الدار كتاب "محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية الدولة الآموية" من كلاسيكيات التاريخ للشيح محمد الخضرى بك، وتحقيق محمد أحمد وأيمن فؤاد سيد، وكتاب "تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط"، من كلاسيكيات الفلسفة، تأليف يوسف كرم، تقديم وشرح وتعليق ا.د. مصطفى النشار، وكتاب "الدول العثمانية من السلطان عبد الحميد الثانى إلى مصطفى كمال أتاتورك"، من كاسيكيات التاريخ، تأليف محمد رشيد رضا، وكتاب "قصة العرب في أسبانيا، من كلاسيكيات التاريخ، تأليف ستانلى لين بول، ترجمة على الجارم، تحقيق وتعليق عبد الباقى السيد عبد الهادي، وكتاب "مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى"، من كلاسكيات التاريخ، تأليف السيد أمير علي، ترجمة رياض رأفت، تحقيق وتعليق د. حسام أحمد عبد الظاهر.

وفي قسم العلوم الإجتماعية يصدر عن الدار كتاب "المرأة ميراث من القمر"، تأليف د. أمانى فؤاد، وفي قسم الفلسفة وعلم النفس تصدر الدار كتاب "أعلام الفلسفة في الشرق والغرب- ابن سينا الشيخ الرئيس"، د. منى أحمد أبو زيد، وفي التاريخ يصدر أحدث كتابات د. وسيم السيسي بعنوان "احنا مين".

في قسم البيئة يصدر كتاب "المواطنة - العالمية.. البيئة.. الرقمية" من تأليف د. حسنى هاشم محمد، وفي قسم العلوم يصدر كتاب "مخ القلب وإعجاز رب الأكوان"، من تأليف د. عبد الهادى مصباح

ومن كتب الأطفال يصدر عن الدار المصرية اللبنانية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، "رحلة إلى قرية الدهشة"، للكاتبة ضحى الخطيب، و"قلوب من ورق"، للكاتبة سماح أبو بكر عزت، ورسوم سندس الشابى،و"سلسلة مغامرات جديدة توم ايستون_تشارلى الدر"، ترجمة ولاء كمال



Advertisements

أخبار تهمك

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

منذ أقل من ساعة

إصابة سواريز تبخر أحلام ليفربول في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

منذ ساعتين

رغم تصريحه الناري ضد برشلونة.. بوتشيتينو قريب من المهمة الفنية

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة طنطا بالدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

منذ ساعة و 18 دقيقة

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

منذ 37 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة رسمية لإنهاء الصفقة الأهم في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:35 م

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني

برشلونة يحدد بديل سواريز.. الصفقة في طريقها إلى الكامب نو

10:57 ص

برشلونة يبحث عن مدرب لـ 6 أشهر فقط.. 4 أسماء مرشحة لخلافة فالفيردي

11:54 ص

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

09:02 ص

"تصرف قبيح".. هكذا وصف أسطورة برشلونة تعامل الفريق مع فالفيردي

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status