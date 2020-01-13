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وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:57 م
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بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
أية حمروشي وتصوير: محمد فتحي
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة التعليم العالي للإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات في الإسكواش عام 2022م، وفي كرة اليد عام 2024م.

 

حضر المؤتمر كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش.

 

ويمثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، كما يحضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

 

وكان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد اعلن اسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

 

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان توقيع بروتوكول الإعلان عن تنظيم بطولتي العالم للجامعات بالإسكواش واليد (صور)
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي رياضة بروتوكول تعاون الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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