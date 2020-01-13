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بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:52 م
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برتوكول تعاون
برتوكول تعاون
أية حمروشي – تصوير: محمد فتحي
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بدأ منذ قليل، في مقر وزارة التعليم العالي، توقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شرف صبحي، وزير الشباب وزير الرياضة، بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للاسكواش، وجامعة نيو جيزة لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات للاسكواش 2022، وهى البطولة التي ستقام على 7 ملاعب داخل جامعة نيو جيزة، على ان يكون النهائي على الملعب الزجاجي تحت سفح الهرم.

 

كما يتم الأن أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر ، على ان يكون النهائي في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، او الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

 

ويمثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، كما يحضر الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

 

وكان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد أعلن اسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

 

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.

بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
بدء توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم مصر بطولتي العالم للاسكواش 2022 وكرة اليد 2024 للجامعات (صور)
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الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة وزير التعليم العالي برتوكول اليد الاسكواش احمد شوبير

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