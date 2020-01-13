أخبار البورصة المصرية .. البورصة تنفذ صفقة علي أسهم"جولدن بيراميدز بلازا" بـ 12.4مليون دولار









أخبار البورصة المصرية





نفذت البورصة المصرية اليوم صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم أسهم شركة جولدن بيراميدز بلازا، لعدد 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 12.4 مليون دولار.

وحققت شركة جولدن بيراميدز بلازا، صافى أرباح خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2019، وبلغت 17.44 مليون دولار مقابل أرباح بقيمة 25.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 64.5%.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال أول 9 شهور من 2019 الي 85.88 مليون دولار، مقابل إيرادات بقيمة 101.89 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2018.

وسجلت بلغت أرباح مستقلة بنحو 34.9 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 21.2 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2018.

كماحققت الشركة أرباحاً بلغت 10.44 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.05 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الجماعي ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بسبب مبيعات المصريين والأجانب ، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1314 نقطة،وإستقرمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"ليصل إلى مستوى 526.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1369.4 نقطة



